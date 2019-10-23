Lübnan’da ordu eylemcilere karşı ‘temizlik harekatı’na başladı, halk sokakları terk etmiyor

Lübnan’da hükümet karşıtı eylemler devam ederken, eylemleri bastırmak için hükümet orduyu öne sürdü. Gün içerisinde askerler eylemcilere saldırdı.

Lübnan’da hükümet karşıtı kitlesel eylemlerin 7. gününde ordu eylemcilere yönelik kullandığı orantısız gücü artırdı. Gün boyunca “protestocuların kapattıkları yolları açmak” bahanesiyle askeri personel, sokaktaki halka saldırdı.

Lübnan’daki yandaş medya, eylemlere yönelik saldırıları “ordu çok sayıda göstericinin engellediği yolları açmak için geniş çaplı bir operasyon başlattı” ifadeleriyle sundu.



Eylemlerde "Hükümet İstifa!" sloganı öne çıkıyor.

Güncel trafik verilerine göre, Beyrut ve çevresindeki birçok yol kapalı durumda.

BANKALAR KAPANDI

Bankalar eylemin beşinci gününden itibaren kepenk kapatmış durumda. Ülkenin bankalar lobisi yaptığı açıklamada “genel durumun istikrara kavuşmasını beklerken” kapalı kalacaklarını söylediler.

Protestocular, eylemleri sansürlemekle suçlanan TV Lebnan'ın ofisini bastılar.

Lübnan hükümeti geçen hafta boyunca öfkeli protestolara yanıt olarak yeni reformlar hazırladığını açıkladı. Başbakan Saad El-Hariri liderliğindeki hükümet Pazartesi günü yolsuzluk ve israfla mücadeleye yönelik uzun süreli reformları içeren bir dizi tedbir açıkladı.

Yüz binlerce kişi perşembe gününden beri Lübnan’da caddeleri işgal etmiş durumda.