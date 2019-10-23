TKP: Dünyanın düzeni çatırdıyor, değişmelidir

TKP’nin Sesi’nde bugün, Lübnan’dan Şili’ye, Irak’tan Ekvador’a, Fransa’dan ABD’ye dünyanın pek çok ülkesinde zamlara, iktidardakilerin yolsuzluklarına, ekonomik krizin faturasının halka çıkarılmasına karşı yapılan eylemler değerlendirildi.

Lübnan’dan Şili’ye, Irak’tan Ekvador’a, Fransa’dan ABD’ye dünyanın pek çok ülkesinde 'kemer sıkma' politikalarına ve emekçiler üzerindeki baskılara karşı halk protestoları gerçekleşiyor.

TKP’nin Sesi’nde bugün, zamlara, iktidardakilerin yolsuzluklarına, ekonomik krizin faturasının halka çıkarılmasına karşı tüm emekçi halkın ve işçi sınıfının örgütlü bir güç olarak durması gerektiğinin altı çiziliyor.

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/5IrDW5WuZ9RoQUUapEtnz5

Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr

Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=cv9x7kaiva0