İsrail’de hükümeti kurma görevi Gantz’a verildi

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun koalisyonu kuracak çoğunluğu sağlayamamasının ardından hükümeti kurma görevi eski genelkurmay başkanı Benny Gantz’a verildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, hükümeti kurma görevini Mavi Beyaz İttifakı lideri ve eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz’a verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu koalisyon görüşmelerinde başarısız olunca önceki gün hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı’na iade etmişti.



Rivlin’in bugün bir basın toplantısı yaparak görevi verdiği Gantz’ın koalisyon hükümetini kurmak için 28 günü var.

Kudüs’te yapılan basın toplantısında Gantz, liberal birlik hükümeti kurma sözü verdiğini söyledi ve önümüzdeki günlerde bazı "zor seçimler" yapacağını belirtti.

İsrail’de son 10 yılda ilk kez Netanyahu dışında bir lider hükümeti kurmak için görevlendirildi. Gantz koalisyon için gerekli çoğunluğu sağlayamazsa İsrail’de yeni bir erken seçim gündeme gelecek.