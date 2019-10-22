Netanyahu hükümeti kuramadı

Koalisyon kurmak için gerekli çoğunluğu sağlayamayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Rivlin’e iade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu koalisyon kurmak için gerekli çoğunluğu sağlayamadığı için hükümet kurma görevini Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’e iade etti.

Rivlin’in hükümet kurma görevini Netanyahu’nun rakibi Mavi-Beyaz İttifakı lideri ve eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz’a vermesi bekleniyor.

Likud Partisi lideri ve ülkenin en uzun süreli başbakanı olan Netanyahu yaptığı açıklamada “Geçen haftalarda Benny Gantz’ı müzakere masasına oturtmak, geniş katılımlı bir ulusal hükümet kurmak ve yeni bir seçime engel olmak için her türlü çabayı sarf ettim” dedi.

Netanyahu, Gantz’ın da koalisyon kurmak için çoğunluğu sağlayamayacağını öne sürerek, ülkede Nisan ayından beri üçüncüsü olacak yeni bir seçimin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Hükümet kurma görevinin Gantz’a verilmesi halinde Mavi-Beyaz İttifakı liderinin 28 gün içinde bu görevi yerine getirmesi gerekiyor.

Mavi-Beyaz İttifakı’ndan yapılan açıklamada ittifakın “liberal bir birlik hükümeti kurmaya kararlı olduğu” belirtildi.

Netanyahu’nun Likud Partisi Eylül ayında yapılan erken seçimlerde 120 kişilik parlamentoya 22 milletvekili sokmuştu. Gantz’ın ittifakı ise 33 milletvekili çıkarmıştı. İsrail Komünist Partisi’nin de içinde bulunduğu Ortak Liste ise 13 milletvekili çıkararak parlamentodaki üçüncü ana blok haline gelmişti. Hükümetin kurulabilmesi için 61 koltuğa ihtiyaç bulunuyor.