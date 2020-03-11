Irak’ta ABD üssüne füze saldırısı: 3 ölü, en az 11 yaralı

Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu Taci askeri üssüne Katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlendi. Fox News muhabiri saldırıda 2 ABD askeri ile 1 İngiliz askerinin öldüğünü, en az 11 yaralı olduğunu duyurdu.

Irak ordusundan yapılan açıklamaya göre başkent Bağdat’ın kuzeyinde ABD askerlerinin bulunduğu Taci askeri üssüne 10 adet Katyuşa füzesi atıldı.

FOX MUHABİRİ: 3 ÖLÜ, EN AZ 11 YARALI VAR

Öte yandan ABD televizyonu Fox News'un ulusal güvenlik muhabiri Jennifer Griffin, 15 füzeyle düzenlendiğini belirttiği saldırıda 2 ABD askeri ile bir İngiliz askerinin öldüğünü duyurdu.

Griffin Twitter'dan "Bugün yerel saatle 19.52'de Irak'taki Taci Üssü'ne 15 Katyuşa füze atıldı, 2 Amerikalı ve 1 İngiliz öldü. ABD ordusundan kaynağım bana 'IŞİD bu kapasiteye sahip değil' dedi. ABD ordusu halen sayısı 11'in üzerinde olan yaralılara müdahale ediyor" diye yazdı.

2 Americans and 1 Brit were killed when 15 Katyusha rockets landed at Taji Base in Iraq at about 7:52 pm local time today. "ISIS doesn't have this capability," I am told by a US military source. The US military is still treating the wounded right now, which number more than 11. — Jennifer Griffin (@JenGriffinFNC) March 11, 2020

AP haber ajansı ise ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde saldırıda en az 3 kişinin öldüğünü ve en az 10 kişinin yaralandığını duyurdu.

ABD'nin 3 Ocak'ta Irak’ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi komutanı Ebu Mehdi El Mühendis’i hava saldırısında öldürmesinin ardından Irak’taki ABD üsleri hedef alınıyordu.

ABD’nin Merkezi Komutanlığı (CENTCOM), "olası İran saldırısına karşı" ABD askerlerini korumak için Irak'a hava savunma sistemleri konuşlandıracağını açıklamıştı.

