Irak’ta ABD üssüne füze saldırısı: 3 ölü, en az 11 yaralı

Irak ordusundan yapılan açıklamaya göre başkent Bağdat’ın kuzeyinde ABD askerlerinin bulunduğu Taci askeri üssüne 10 adet Katyuşa füzesi atıldı.

FOX MUHABİRİ: 3 ÖLÜ, EN AZ 11 YARALI VAR

Öte yandan ABD televizyonu Fox News'un ulusal güvenlik muhabiri Jennifer Griffin, 15 füzeyle düzenlendiğini belirttiği saldırıda 2 ABD askeri ile bir İngiliz askerinin öldüğünü duyurdu.

Griffin Twitter'dan "Bugün yerel saatle 19.52'de Irak'taki Taci Üssü'ne 15 Katyuşa füze atıldı, 2 Amerikalı ve 1 İngiliz öldü. ABD ordusundan kaynağım bana 'IŞİD bu kapasiteye sahip değil' dedi. ABD ordusu halen sayısı 11'in üzerinde olan yaralılara müdahale ediyor" diye yazdı.

2 Americans and 1 Brit were killed when 15 Katyusha rockets landed at Taji Base in Iraq at about 7:52 pm local time today. "ISIS doesn't have this capability," I am told by a US military source. The US military is still treating the wounded right now, which number more than 11.

