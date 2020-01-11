Hamaney'den düşen uçakla ilgili soruşturma talimatı

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Genelkurmay Başkanlığı'na Ukrayna uçağının füzeyle düşürülmesine ilişkin 'muhtemel kusurlar ve eksikliklerin incelenmesi' talimatını verdi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının hava savunma sistemleri tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünün bildirilmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Sputnik'in aktardığına göre, olaydan "derin üzüntü duyduğunu" söyleyen Hamaney, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Hamaney, "Bu acı verici olayda muhtemel kusurlar ve eksikliklerin incelemesi için Genelkurmay Başkanlığına kesin talimat veriyorum" dedi.

Hamaney, "benzer hadiselerin tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını" istedi.

DEVRİM MUHAFIZLARI KOMUTANI: TÜM SORUMLULUĞU ÜSTLENİYORUZ

İran Devrim Muhafızları Komutanı Emir Ali Hacızade, uçağın cruise füzesi sanıldığı için, kısa menzilli bir füze tarafından vurulduğunu belirtti.

Hacızade, "Hava savunma operatörü uçağı cruise füzesi sandığı için vurdu. Operatörle konuşma kayıtları yayınlanacak, tüm sorumluluğu alıyoruz. Olaydan büyük üzüntü duyuyorum. Haberi alınca ölmüş olmayı diledim. Keşke ben ölseydim" diye konuştu.