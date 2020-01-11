İran: Ukrayna uçağı hata sonucu düştü

İran Ordusu, Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait uçağın hata sonucu düştüğünü açıkladı.

İran Ordusu, Tahran'da havalandıktan kısa bir süre sonra düşen Ukrayna Havayolları'na ait uçağa ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, uçağın bir hata sonucu düştüğü belirtildi.

ZARİF: ABD MACERACILIĞININ NEDEN OLDUĞU İNSAN HATASI

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, uçağın "ABD maceracılığının neden olduğu bir insan hatası sonucunda" düştüğünü söyledi.

Zarif, "Acı bir gün. Silahlı Kuvvetler'in incelemesinde ilk belirlemelere göre ABD maceracılığının neden olduğu kriz zamanında bir insan hatası. Halkımıza, ölenlerin ailelerine ve ilgili tüm ülkelere üzüntü, özür ve baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz" dedi.