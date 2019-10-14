Graham: Türkiye'ye İran'dan bu yana en ciddi etkiyi yaratacak yaptırımların uygulanması için çalışıyoruz

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Türkiye'ye İran'dan bu yana en ciddi etkiyi yaratacak yaptırımların uygulanması için Başkan'la birlikte çalışıyoruz' dedi.
Pazartesi, 14 Ekim 2019 00:42

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, sosyal medya hesabından Türkiye'nin Suriye harekatıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Graham'ın açıklamaları şu şekilde:

''Türkiye'nin Suriyeli Kürtlere yönelik zalim saldırısı için hesap verme günü yaklaşıyor. Kongre'de İran yaptırımlarından bu yana en ciddi etkiyi yaratacak yaptırımların uygulanması için Başkan'la birlikte yapılan çalışmalara önderlik ediyorum.

Türkiye'nin Suriye'deki kötü macerası, kontrol altına alınmazsa, ABD ve müttefiklerinin aleyhine olacak şekilde Orta Doğu'yu ve İran'ı istikrarsızlaştıracaktır." 