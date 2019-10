Graham: Türkiye'ye İran'dan bu yana en ciddi etkiyi yaratacak yaptırımların uygulanması için çalışıyoruz

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, sosyal medya hesabından Türkiye'nin Suriye harekatıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Graham'ın açıklamaları şu şekilde:

''Türkiye'nin Suriyeli Kürtlere yönelik zalim saldırısı için hesap verme günü yaklaşıyor. Kongre'de İran yaptırımlarından bu yana en ciddi etkiyi yaratacak yaptırımların uygulanması için Başkan'la birlikte yapılan çalışmalara önderlik ediyorum.

Türkiye'nin Suriye'deki kötü macerası, kontrol altına alınmazsa, ABD ve müttefiklerinin aleyhine olacak şekilde Orta Doğu'yu ve İran'ı istikrarsızlaştıracaktır."

Turkey's day of reckoning is coming for their outrageous assault on Kurdish Syrians.

I’m leading the effort in Congress to work with the President on the most crippling sanctions since the Iran sanctions.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 13, 2019