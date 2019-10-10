Erdoğan'la ABD'li senatörün mutlu zamanları: Fazıl Say konserine birlikte katılmışlardı

Sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptırım tehdidinde bulunan ABD'li Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, bu yılın başında Erdoğan'ın davetiyle Fazıl Say konserine gelmişti. Erdoğan, Graham'ı 'Türk dostu' ilan etmişti.

ABD'li Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptırım tehdidinde bulunarak, ABD Kongresi'nde Erdoğan'ın ağır bedel ödeyeceği bir çalışma yürüteceğini dile getirmişti.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Türkiye’nin Suriye’de başlattığı operasyona tepki olarak bir yaptırım paketi üzerinde anlaştıklarını açıklamışlardı. Pakette Erdoğan dahil pek çok bakana yaptırımlar öngörülüyor.

Bunun üzerine havuz medyası Senatör Graham'ı Türkiye düşmanı ilan etti.

Oysa, Graham bu yılın başında Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelmiş, iki saat özel görüşme yapmıştı. Görüşmenin ardından ikili Fazıl Say konserine katılmış ve mutlu pozlar vermişlerdi.

Erdoğan görüşmeden sonra Graham'ı 'Türk dostu' olarak nitelendirmişti.