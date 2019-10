ABD’li senatör: Türkiye Suriye'ye girerse yaptırım kararını geçireceğiz

ABD Başkanı Donald Trump’ın partisinden Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, Türkiye’nin Suriye’ye girmesi durumunda Demokratlarla ortak bir yaptırım tasarısını getireceklerini ve Türkiye’nin NATO üyeliğinin askıya alınmasını isteyeceklerini açıkladı. Graham, Trump’ın Kongre’den çıkacak Türkiye’ye yönelik yaptırım kararını veto etmemesini umduğunu söyledi.

Graham Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Demokrat Senatör Chris Van Hollen ile şimdi Suriye’deki durum hakkında konuştum. Suriye’ye girmesi halinde Türkiye’ye iki parti olarak yaptırımları getireceğiz ve IŞİD halifeliğinin yıkılmasında ABD’ye yardım eden Kürt güçlerine saldırmaları durumunda da Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısı yapacağız. Türkiye’ye karşı yaptırımların veto edilmemesini umuyor ve bekliyoruz” dedi.

Trump’ın kararını “Kürt müttefiklerini terk etme ve Suriye’yi Rusya, İran ve Türkiye’ye teslim etme kararı” diye niteleyen Graham, "IŞİD’e karşı savaşın Rusya, İran ve Türkiye’ye taşere edilmesinin iyi bir fikir olmadığını" savunduğu açıklamasında “Bunun en muhtemel sonucu İran’ın Suriye’deki hakimiyetinin garantiye alınmasıdır” dedi.

Just spoke to Sen @ChrisVanHollen about situation in Syria.

We will introduce bipartisan sanctions against Turkey if they invade Syria and will call for their suspension from NATO if they attack Kurdish forces who assisted the U.S. in the destruction of the ISIS Caliphate.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 7, 2019