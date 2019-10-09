ABD'li senatörden bir paylaşım daha: Erdoğan'a ağır bedel ödeteceğiz

ABD'li Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ağır bedel ödetmek için ABD Kongresi'nde çalışma yürüteceğini belirtti.
Çarşamba, 09 Ekim 2019 18:09

ABD'li Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır bedel ödetmek için ABD Kongresi'nde çalışma yürüteceğini belirtti.

Graham, "Erdoğan'a ağır bedel ödetmek için ABD Kongresi'nde yürütülen çalışmalara öncülük edeceğim. Başkan Trump'ı hazır zaman varken, işe yaramış olan güvenli bölge konseptine geri dönmeye çağırıyorum" dedi.

 

 