ABD'li senatörden bir paylaşım daha: Erdoğan'a ağır bedel ödeteceğiz

ABD'li Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır bedel ödetmek için ABD Kongresi'nde çalışma yürüteceğini belirtti.

Graham, "Erdoğan'a ağır bedel ödetmek için ABD Kongresi'nde yürütülen çalışmalara öncülük edeceğim. Başkan Trump'ı hazır zaman varken, işe yaramış olan güvenli bölge konseptine geri dönmeye çağırıyorum" dedi.

I urge President Trump to change course while there is still time by going back to the safe zone concept that was working.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 9, 2019