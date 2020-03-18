Denizlispor Teknik Direktörü maçların devamını böyle yorumladı: Göklerden gelen bir karar var

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, lige devam edilmesi kararına ilişkin 'Devletimiz bizimle ilgili kararları doğru bir şekilde veriyor. Milletimizi yaşatalım ki devletimiz olsun' açıklamasında bulundu.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, antrenman öncesi basına açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun liglerin devam etmesi kararını değerlendiren Uygun, maçların oynanmaya devam edilmesi kararına saygı duyduklarını belirtti.

Koronavirüs salgını nedeniyle futbolcuların psikolojik olarak olumsuz etkilendiğini belirten Uygun, “Takım olarak önlemlerimizi aldık. Hijyenik bir ortamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Futbolcular tedirgin ama onlarla konuştum. Tüm önlemleri aldık. Devletimiz bizimle ilgili kararları doğru bir şekilde veriyor. Milletimizi yaşatalım ki devletimiz olsun. Sonuçta göklerden gelen bir karar var. Hepimiz vakti zamanı geldiğinde hakkın rahmetine kavuşacağız. Dolayısıyla ölüm hepimize gelecek. Önemli olan hayırlısıyla ölmek” dedi.

GALATASARAY'IN ANTRENMANI İPTAL EDİLDİ

Öte yandan, Galatasaray'ın bugün 17.00'de tesislerde yapılması planlanan antrenman alınan son dakika kararı gereği iptal edildi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ne doğru yolda olan futbolcular ve diğer ilgililere telefonla bilgi verildi. Oyuncular aldıkları haber sonrası eve dönüp kulüpten haber beklemeye başladı.

Galatasaray'ın, bakanlar kurulu toplantısının ardından yapılacak resmi açıklamayı bekleme kararı aldığı belirtildi.