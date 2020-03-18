TFF maçları oynatmakta kararlı: Hakemleri de açıkladılar!

Dünyanın birçok yerinde futbol karşılaşmaları iptal edilirken, TFF maçları seyircisiz olarak oynatmakta kararlı. Dün büyük tepki çeken 'maçlar oynanacak' açıklamasının ardından bugün de hakem atamaları yapıldı. Karar futbolcuların büyük tepkisini çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın birçok noktasında maçların iptal edilmesini dikkate almayarak geçtiğimiz haftaki karşılaşmaları seyircisiz oynatmıştı.

TFF büyük tepki çeken bu kararının ardından bu hafta da maçların oynanacağını duyurmuştu.

Dün futbolcuların tepki gösterdiği kararın ardından bugün de bu hafta sonu oynanacak maçların hakem atamaları yapıldı.

Karar hem taraftarların hem de futbolcuların tepkisini çekerken, çok sayıda futbolcu "bizim de ailemiz var" diyerek maçların ertelenmesini talep etti.

TEPKİ MESAJLARI

Bernard Mensah: Hayat, dünyadaki en önemli şey. Ciddi bir durum yaşanıyor ve hala futbol oynamamız için ısrarcı davranıyorlar. Bizi gerçekten umursuyorlar mı?

Fabien Farnolle: Lige devam etmek büyük bir risk taşıyor. Lütfen ailelerimizi ve bizi koruyun.

Olcay Şahan: Biz futbolcular deplasmana gitmek için havaalanlarını kullanacağız, otellerde konaklayacağız ve maçlara çıkacağız. En zor durumlarda bile işimizi her zaman yapacağız ancak bizimde ailemiz olduğu unutulmasın

Yekta Kurtuluş: Seyircisiz devam kararı alan büyüklerimizi bizimle beraber uçakla seyahat etmeye , antreman öncesinde tesislerde tokalaşmaya ve maçlardan önce soyunma odasına davet ediyorum.

Falcao: Bizim de ailelerimiz var