Muslera'dan koronavirüs tepkisi: Utanç verici bir gece yaşadık, bizim canımız yok mu?

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan ve 0-0 sona eren maçın ardından oyunculardan tepki açıklamaları geldi.

Birçok ülkede futbol liglerine ilişkin erteleme kararı alındığı hafta Süper Lig'de ve alt liglerdeki maçlar seyircisiz olarak oynatıldı.

Bugün Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan ve 0-0 sona eren maçın ardından oyunculardan tepki açıklamaları geldi.

Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, maç sonu yaptığı açıklamada, "Bence utanç verici bir gece yaşadık. Futbolun konuşulacak bir durumu yok. Dünyanın içinde olduğu bir sağlık durumu var. Bizim canımız yok mu? Tamam taraftarsız oynadık ama burada bulunan herkes riskteydi" dedi.

Beşiktaşlı futbolcu Tyler Boyd ise "Alışık olmadığımız bir durumdu, boş bir stadyumda oynamak. Olan bitenleri yok sayarak, tüm konsantrasyonumuzu oyuna vermeye çalıştık. Sevdiğimiz insanlar da bu durumdan etkileniyor. Elimizden geleni yaptık, galip gelemediğimiz için üzgünüm" açıklamasında bulundu.