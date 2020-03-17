TFF'nin kararı sonrası sözleşmesi feshedildi: Hayatta futboldan fazlası var

TFF'nin liglerin ertelenmeyeceği açıklaması büyük tepki çekerken, birçok futbolcu duruma tepki mesajları paylaştı. Geçtiğimiz hafta seyircisiz olarak oynatılan maç öncesi alınan karara tepki gösteren Trabzonsporlu John Obi Mikel'in talebi üzerine sözleşmesi feshedildi.

Trabzonspor, Nijeryalı orta saha John Obi Mikel'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Obi Mikel, koronavirüs salgını nedeniyle ligin iptal edilmesine ilişkin sosyal medyadan paylaşım yapmıştı.

Mikel instagram hesabından "Hayatta futboldan daha fazlası var. Kendimi rahat hissetmiyorum ve bu durumda futbol oynamak istemiyorum. Bu kritik zamanda herkes aileleri ve sevdikleriyle evde olmalı. Dünya bu kadar çalkantılı bir dönemle karşı karşıya olduğu için sezon iptal edilmeli" demişti ve Başakşehir maçında forma giymemişti.

Obi Mikel'in menajeri Necdet Ergezen "Mikel, 'Ailemi düşünüyorum, orada olmam gerekiyor' deyince süreci başlattık. Saygıyla karşılıyorum. Yönetim de normal karşıladı, helalleşerek ayrıldık. UEFA ve TFF'nin kararı beklendi ve bu boyutlarda karar alındı" açıklamasında bulundu.

MERT HAKAN'DAN TEPKİ

Sivasspor'un orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'tan Türkiye Futbol Federasyonu'nun liglerin ertelenmeyeceği yönündeki açıklamasına tepki geldi.

Yandaş Twitter'dan, "#oynadevam çünkü bizim bir ailemiz yok" diyerek tepkisini dile getirdi.