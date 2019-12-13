Davutoğlu'nun çaldığı marşın aslı bu

Eski AKP'li Başbakan Ahmet Davutoğlu yeni partisinin tanıtımında pek de kendi tarafına ait olmayan bir besteyi fon olarak kullandı. Davutoğlu belki bilmiyordu, belki umursamadı ama partisinin tanıtımında kullanılan 'Polyuşka Polye'yi Sovyet Besteci Knipper devrim sonrasındaki iç savaşın Kızıl Ordu saflarındaki savaşçılarına ithafen bestelemişti.

1898 doğumlu Lev Knipper Bolşevik Devrimi'ni takiben çıkan İç Savaş'taki Kızıl Ordu askerlerine ithafen "Komsomol Savaşçısının Şiiri" adlı 4. Senefonisi'ni 1933 ve 1934 yılları arasında besteledi. Knipper'in senefonisindeki ikonik melodinin üzerine daha sonradan 1934'te Viktor Gusev'in yazdığı sözlerin eklenmesiyle "Polyuşka Polye" adlı şarkı ortaya çıktı. Şarkının ilk sözleri İç Savaş'ta Kızıl Ordu'ya katılmak için evini terk eden bir gencin gözünden anlatılıyordu. Ancak yıllar içerisinde şarkı sözlerine farklı yorumlar eklendi.

Şarkının güncel olarak en fazla bilinen halini Türkçe çevrisiyle siz okurlarımızla paylaşmak istedik:





SSCB'de istihbarat ajanlığı görevi de üstlenen Lev Knipper'in 1933'de yaptığı besteye de aşağıdan ulaşabilirsiniz.