Afganistan'da halk sandık başına gitti

Afganistan'da halk cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gitti.
Kayıtlı 9 milyon 600 bin seçmenin bulunduğu ülkede, 15 cumhurbaşkanı adayı yarışıyor.
Mevcut Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, seçimin favori adayların olarak görülüyor.
Afganistan Savunma Bakanlığı, ülke genelinde 34 vilayette seçim yapılacağını belirtmiş, Bağımsız Seçim Komisyonu ise Taliban kontrolündeki ilçelerde seçim yapılmayacağını açıklamıştı.
ABD'nin Taliban'la barış görüşmelerinin durduğunu duyurmasının ardından saldırıların arttığı ülkede Gani'nin seçim mitingine bombalı saldırı düzenlenmiş, saldırıyı Taliban üstlenmişti.