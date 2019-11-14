ABD’nin en büyük süt üreticisi iflas etti

ABD´nin en büyük süt üreticisi Dean Foods, ülkedeki 'süt talebinin belirgin bir şekilde azalmasına' bağlı olarak iflas ettiğini duyurdu.

ABD'li süt üreticisi Dean Foods iflas ettiğini duyurdu.

The Wall Street Journal’ın haberine göre, Dean Foods ve daha birçok süt üreticisi şirket, uzun yıllardır tüketicilerin geleneksel inek sütünden uzaklaşmasının yarattığı talep daralmasının yarattığı sorunlarla uğraşıyor.

Haberde, içecek satışlarının sütten, şişelenmiş suya, meyve sularına ve soya ve yulaftan üretilen sütün alternatiflerine kaydığına işaret ediliyor.

SATMA OLASILIĞINI GÜNDEMİNDEN DÜŞÜRMEDİ

Süt üreticisi şirket, hisselerinin bir bölümünü ya da çoğunluğunu, çiftçilerin sahibi olduğu Amerika Mandıra Çiftçileri’ne satma olasılığını gündeminde tutuyor.

Dean Foods CEO'su Eric Berigause ise konuyla ilgili olarak, “Şirketi daha da güçlendirmek ve düşük maliyetli bir konuma getirmek amacıyla sürdürdüğümüz yoğun çabalara karşın, içme sütü tüketiminde sürmekte olan düşüşlerden olumsuz yönde etkilemeye devam ediyoruz”dedi.