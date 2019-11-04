Mothercare'den iflas başvurusu

Mothercare'in İngiltere'deki 79 mağazasının "kârlılık sorunu" yaşadığı, şirketin iflas başvurusunda bulunmaya hazırlandığı belirtildi. Şirketin mağazalarının kapatılması halinde 2 bin 500 kişinin işten çıkarılması bekleniyor.
Mothercare'in İngiltere dışındaki mağazaları, bu yılın mart ayında toplam 36,3 milyon zarar yazmıştı.
İngiltere'de oyuncak şirketi Toys R Us, elektronik perakende zinciri Maplin, halı şirketi Carpetright, İngiliz şef Jamie Oliver'in 25 restoranlık zinciri son dönemde iflas eden şirketler arasında yer alıyor.