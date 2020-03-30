Türkiye salgının aynı dönemindeki ölüm sayılarında Fransa ve Almanya’yı geride bıraktı

Türkiye salgının 19. gününde kendisinden çok yaşlı nüfusa sahip olan Almanya ve Fransa'da salgının aynı dönemindeki ölüm sayılarını geride bıraktı.

Yaşadığımız Covid-19 salgınının seyri ve ülkelerin salgını kontrol altına almak konusundaki başarıları bakımından ölüm sayıları önemli bir kriter.

Bugün Türkiye’de salgının 19. günüydü. İlk 19 gün için ölüm sayılarının ülkelere göre nasıl değiştiği aşağıdaki grafikte görülebiliyor.

Hemen hatırlatalım: Covid-19 enfeksiyonu daha çok yaşlılarda ölüme neden olduğu için ülkelerin ölüm sayıları yaşlı nüfus oranlarıyla yakından ilişkili.

Yaşlı nüfus oranı Türkiye’de yüzde 9 iken, İtalya’da yüzde 23, Almanya’da yüzde 22, İspanya ve Fransa’da ise yüzde 20.

Yani Türkiye kendisinden çok yaşlı olan Almanya ve Fransa’yı ölüm sayılarında geride bırakmış durumda.

Grafik: Salgının ilk 19 günlük dönemindeki ölüm sayıları

Öte yandan Türkiye toplam vaka sayısında sözü edilen bütün ülkelerin önünde yer almaya devam ediyor.

Grafik: salgının ilk 19 günü için toplam vaka sayıları