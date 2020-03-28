Tunç Soyer: Fuarizmir ve Kültürpark Sağlık Bakanlığı'nın kullanımına tahsis edilecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 'Gaziemir Fuarizmir'de 110 bin, Kültürpark'ta 23 bin metrekare, iklimlendirmeli kapalı alanı Sağlık Bakanlığımızın kullanımına tahsis için harekete geçtik. Umarım hiç ihtiyaç duyulmaz' açıklamasında bulundu.

Türkiye'de yeni koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den konuya ilişkin açıklama geldi.

"Sağlık Bakanımızın son açıklamalarına göre korona virüsün olumsuz tablosu yurt genelinde giderek ağırlaşıyor. Yurtdışı örneklerinde yaşandığı gibi, hastaneler dışında, hasta bakımının zorunlu olmasına yönelik her türlü hazırlığımızı yapıyoruz" diyen Soyer, "Gaziemir Fuarizmir'de 110 bin, Kültürpark'ta 23 bin metrekare, iklimlendirmeli kapalı alanı Sağlık Bakanlığımızın kullanımına tahsis için harekete geçtik. Umarım hiç ihtiyaç duyulmaz. Bunların önlem olduğunu bir kez daha hatırlatarak, İzmirlileri evde kalmaya davet ediyorum" ifadesini kullandı.