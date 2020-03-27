İmamoğlu: Atatürk Havalimanı koronavirüse karşı hastaneye dönüştürülebilir

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Devlet yetkilileri sokağa çıkmama konusunda daha radikal karar almalı' derken, Atatürk Havalimanı'nın hastaneye dönüştürülebileceğini, Yenikapı, Maltepe miting alanların sahra hastanesi olarak kullanılması için hazırlık yaptıklarını dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehirde alınan yeni koronavirüs önlemlerini ve hazırlıklarını açıkladı.

"Devlet yetkilileri sokağa çıkmama konusunda daha radikal karar almalı" diyen İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

-"Zor günlerin henüz başındayız. Bu mücadele tek başına bir hükûmetin altından kalkabileceği mücadele değildir, herkes bu ortak mücadelenin parçası olmakla yükümlüdür.

Gıda ve perakende sektöründekilerle acil toplantı yaptık. Bu toplantılar neticesinde bu şehirde yaşayan herkes emin olsun ki 16 milyon temel gıda ve temizlik malzemelerine erişimde sıkıntı olmayacak. İhtiyaç fazlası gıda ve hijyen malzemesi lütfen stoklamayalım.

Sağlık çalışanlarının kendi ailelerini korumak zorundayız biliyoruz, bakanlığımızda çalışıyor. Yurt, misafirhane gibi yerleri tespit edip bakanlıkla paylaşıyoruz.

Toplamda 2 bin odanın sağlıkçılara sağlanması için mutabakat sağladık otel sahipleriyle.

Evde kalma sürecinde yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız var. Ortak dayanışmayla İBB olarak destek oluyoruz, valiliğin gıda yardımına da lojistik desteği sağladığımızı duyurmak isterim.

Salgının yayılması ve ihtiyaç halinde bazı mekanlarımızı sahra hastanesi olarak kullanılması için teknik çalışmamızı yaptık. Yenikapı, Maltepe miting alanlardan bazılarıdır.

Maltepe dolgu alanı da ihtiyaç halinde merkeze dönüştürecek durumda olduğumuzu paylaştık.

İstanbul genelinde belediyemize ait 19 spor salonu da geçici hastane olarak kullanılabilir. Toplam 1983 yatak kapasitesinin mümkün olacağını bildirdik.

Hasta sayısının hızla artacağı göz önünde bulundurulduğunda hava, kara, metro ile ulaşılabilecek Atatürk Havalimanı Koronavirüs'le mücadele edilen hastaneye dönüştürülebilir.