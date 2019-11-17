TKP'den Üsküdar'da uyuşturucuya karşı futbol turnuvası

TKP Selimiye Semt Evi, uyuşturucuya karşı futbol turnuvası düzenledi. 2012'de kaybettiğimiz futbolcu Metin Kurt'un adının verildiği turnuvanın ardından gençlik, geleceksizlik ve madde bağımlılığı üzerine sunumlar gerçekleşti.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Selimiye Semt Evi’nin düzenleyiciliğini üstlendiği Uyuşturucuya Karşı Metin Kurt Futbol Turnuvası farklı yaş gruplarından yoğun katılımla gerçekleşti.

Futbol turnuvası başlamadan önce bir söyleşi de gerçekleştirildi. Söyleyişinin açılışında TKP Selimiye Semt Evi adına yapılan konuşmada, "Türkiye Komünist Partisi Semt Evlerini ülkenin her yerinde işçilerin, emekçilerin, işsizlikle boğuşan gençlerin mahallelerinde yan yana geldiği yerler olarak açtı, açıyor. Yıkıntı haline gelmiş bir ekonomik sistem, düzenin içinden çıkamadığı sorunlar, işsizlik, uyuşturucu, ağır vergiler, eğitimsizlik, doğa katliamı, gericileşme, istismar, önü alınamazmış gibi görülen iş ve kadın cinayetleri... Bu düzenin çarkları insan kanıyla dönüyor. TKP bunları görmekle elbet ki bir ayrıcalık sahibi değil. Bunlar çıplak gözle hepimizce görülebilir. Bu işin çözümü kapitalizm dünyasında da değil." denildi.

Konuşma şöyle devam etti:

Bu işin çözümü birlikte başka bir dünya kurmakta. Uyuşturucuya mahkumiyetin reddi bireysel olarak bile olsa önemli, önemli elbet ama toplumu böyle derinden etkileyen konularda bir dayanışma örmek, bugünkü gibi bir araya gelebilmek daha da önemli. İşte bu yüzden Selimiye Semt Evi mahallemizde bir araya gelmeyi, dayanışmayı, tartışmayı, birlik olmayı, evlerin içinde sorunlarla yalnız kalmamayı, ülkenin bu karanlık ve zorlu günlerinde umudu beraber yeşertmeyi hedefliyor. Bu yüzden sizleri de semt evinin birer gönüllüsü olmaya çağırıyoruz.

Gençlik ve Madde Bağımlılığı başlığında konuşmayı Eren Orhan gerçekleştirdi. Uyuşturucu bağımlılığının toplum önündeki maddi zeminine dikkat çeken konuşmacı genç nüfusun üzerindeki ekonomik temelli işsizlik, nitelikli eğitime ulaşamama ve geleceksizlik gibi baskıların gençliğin uyuşturucu madde kullanımına eğilimini arttırdığını söyledi. Son söz sunları söyledi:

Gençliğin herhangi bir spor ve sanat faaliyetine ulaşımı uyuşturucu maddeye ulaşımından zor ise bu sorun bir düzen sorunudur ve bu sorunu gençlik parçası olduğu işçi sınıfının kapitalizme karşı mücadelesine katılarak aşabilir

'BAĞIMLIK ÜSTESİNDEN GELİNEBİLİR BİR RAHATSIZLIKTIR'

Uzun süre madde bağımlısı olarak kalmış ve bağımlılığa karşı verdiği mücadelede başarılı olmuş M.Ü. kendi deneyimini aktarırken şunları söyledi:

Arkadaşlarım benden önce bağımlılık meselesinin siyasal boyutunu ele aldılar ben ise biraz kişisel deneyimimden bahsetmek isterim. Ben uyuşturucuya derece yaparak girdiğim Boğaziçi Üniversitesi’ne başladıktan kısa bir süre sonra başladım. Hayatımı odakladığım bir başarı kavramı vardı ve benim için anlamını yitirmeye başladı bununla da bağlantılı olarak içerisinde bulunduğum sosyallik insanın varlığına ve amacına dair bir çıkışsızlık hali içindeydi. Tüm bunların sonunda kendimi madde bağımlılığın içinde buldum.





Uyuşturucu sizi toplumdan soyutluyor, çevrenizle kurduğunuz tüm olumlu ilişkilerin sonunu getiriyor. Hayatın canlılığı sonlandırıyor. Ailenizi, evliliğinizi işinizi kaybediyorsunuz. Bir de uyuşturcu kullanmayana yobaz mısın diyenler var. Bu tamamen saçmalık. Profesyonel destek alarak ve hayatla kurduğum bağı güçlendirerek mesela sanatı bu mücadele yolunda aracı ederek bağımlılığını üstesinden gelebildim. Eğer aramızda bağımlı olan bağımlılığa bir eğilimi olan var ise mutlaka toplantıdan sonra iletişim kuralım. Bağımlık üstesinden gelinebilir bir rahatsızlıktır. Buna karşı mücadele biraz da yanyana gelmekten geliyor.

TKP adına Uzman Psikolog Burak İsmanur madde kullaniminin tarihsel gelişimi hakkında konuştu. "Erken dönemlerde tedavi amaçlı kullanılan bitkiler dağa sonra soylular ve krallar icin saray çevrelerinde keyif verici bir ayrıcalık olmuş. Kapitalizm çağında ise egemen güçlerin halkı uyuşturmak için kullandıkları bir silaha dönüşmüş." diyen İsmanur, uyuşturucu madde kullanımı çoğunlukla bireysel bir sorunun yansıması olarak algılandığını ve gündemde de bu şekilde değerlendirildiğini ancak madde kullanımı ve bağımlılık konusunda bilimsel veriler ışığında yapılan değerlendirmelerde sorunların temelinin toplumsal olduğu açıkça görülebileceğini söyledi.

UYUŞTURUCU KULLANIMINA İTEN SEBEPLERİN TOPLUMSAL KÖKENİNİ MEDYA GÖRMEZDEN GELİYOR

Kişiyi madde kullanımına iten sebeplerin toplumsal kökenli olmasının çoğu zaman medya tarafından görmezden gelindiğini söyleyen Uzman Psikolog Burak İsmanur, sözlerine şöyle devam etti:

Bağımlılık bir beyin hastalığı olmasının yanı sıra kişinin psikolojik ve sosyal yasamında yıkıcı etkiler bırakan bir durum. Bağımlılığa bağlı olarak depresyon anksiyete psikotik bozukluk başka psikiyatrik hastalıklara da kapı aralanma riski doğabiliyor.

Dünyanin bir çok yerinde bağımlılıkla mücadelede devletler eliyle sürdürülen önleme ve tedavi çalışmaları çoğunlukla yetersiz kalıyor. Bunu ülkemizde tum dünyada madde kullanımındaki artış rakamlarından görebiliyoruz. Türkiye’de son 15 yılda 20-35 yaş aralığındaki bireylerde madde kullanımında ciddi bir artiş olduğu görülüyor mesela. Maddeyle ilişkilendirilebilecek suç oranlarındaki artiş da bunun bir diğer göstergesi.

Bağımlılıkla mücadelenin herkesin görevi olduğu bilinciyle hareket etmek ve toplumsal sorumluluğun bir gereği olarak değerlendirilmeli. Bağımlılıktan korunmanın ya da kurtulmanın yolu birlikte mücadele etmekten geçiyor.

Söyleşi sonunda yapılan tartışma ve katkıların ardından coşku içinde başlayan müsabakalar sonucunda dayanışma ve ortak mücadeleye dair kararlık sözü verildi.

Kazanan takımın oyuncularına TKP Üsküdar İlçe Örgütü adına Yazılama Yayınevi’nden çıkan ‘’Bir Yılbaşı Öyküsü’’ kitabı hediye edildi.