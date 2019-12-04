TKP: NATO terör örgütü derhal dağıtılmalıdır

TKP’nin Sesi’nde bugün, Londra'da başlayan NATO zirvesine ve Türkiye'nin NATO macerasına odaklanılıyor.

Londra’daki NATO zirvesi dün başladı. Öncesinde gerek Erdoğan’ın açıklamaları gerekse NATO genel sekreterinin verdiği demeçle NATO’nun işlevi ve Türkiye ile NATO arasındaki ilişkiler fazlasıyla tartışılmış oldu. Bununla birlikte tartışmaların tümü sorunun özünü ortaya koymaktan uzak.

TKP’nin Sesi’nde bugün, Türkiye’nin köklü NATO macerasının Sovyetler Birliği’nin çözülüşüyle birlikte aldığı seyir ortaya konulurken, emperyalizmin yerel aktörler ihtiyacı açısından AKP’nin vazgeçilmezliği konu ediliyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için:

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/2BH0UE2QUndTAIHaHL72qO

Soundcloud:

https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-4-aralik-2019-carsamba​

Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi-4-aralık-2019-çarşamba/id1472013604?i=1000458604208&l=tr