THY Yönetim Kurulu üyesi hakkında taciz iddiası

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu üyesi hakkında bir kadını taciz ve tehdit ettiği gerekçesiyle uzaklaştırma kararı verildi. Söz konusu yönetim kurulu üyesi, Bilal Erdoğan'ın da okuduğu Kartal İmam Hatip lisesinden mezun isimlerden Ogün Şanlıer oldu.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu üyesi Ogün Şanlıer hakkında bir kadını taciz ve tehdit ettiği gerekçesiyle uzaklaştırma kararı verildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI

Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu üyesi Ogün Şanlıer hakkında açılan 'taciz ve tehdit' davasında mahkeme, Şanlıer hakkında uzaklaştırma kararına hükmetti.

Airporthaber'de yer alan habere göre, hakkında "kadına karşı şiddet, cinsel saldırı" suçlarından kamu davası açılan Şanlıer'e mağdura karşı uzaklaştırma kararı verildiği ve bu karara uymaması halinde hapis cezası verileceği açıklandı.

OGÜN ŞANLIER KİMDİR?

Ogün Şanlıer, 1993 yılında Kartal İmam Hatip Lisesi'nden, 1999 yılında ise Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu.

1999-2001 yıllarında Anadolu Holding, Anadolu Isuzu Otomotiv San. Tic. A.Ş.’de İhracat Uzmanlığı görevinde bulunan Şanlıer, 2002-2007 yıllarında Feniş Holding, Feniş Dış Ticaret A.Ş.’de İhracat Bölge Müdürlüğü görevinde bulundu. 2007-2013 yıllarında İBB İştirakler Daire Başkanlığı Halk Ekmek AŞ’ de yöneticilik yaptı. Halen İstanbul Medya Akademisi A.Ş’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürüyor.