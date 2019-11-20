Soylu'dan 'Menzilci' açıklaması: Bir tane göstersinler bakanlığı bırakacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlıkta Menzilcilerin kadrolaştığı, atama ve tayin yaptırdığı yönündeki iddialar üzerine, 'Bir tane göstersinler bakanlığı bırakacağım' dedi.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2020 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürerken söz alan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "İçişleri Bakanlığı bir dönem meğerse FETÖ kuşatmasındaymış. Verdiğiniz rakamlara göre, 38 bin 806 kişi ihraç edilmiş. 5 bin 935 kişiyse görevden uzaklaştırılmış" diye konuştu.

Öztunç, "Menzilcilerin, İçişleri Bakanlığında kadrolaştığı, atama ve tayin yaptırdığı" yönünde dedikodular olduğunu söyleyerek, Süleyman Soylu'ya "İçişleri Bakanı olarak gönül rahatlığıyla 'Bakanlığımızda herhangi bir tarikat, cemaat yoktur' diyebilir misiniz?" diye sordu.

İçişleri Süleyman Bakanı Soylu, Öztunç'a yanıt vererek, "Bir tane göstersinler bakanlığı bırakacağım" dedi. Soylu, "İstediğiniz eleştiriyi yapın, dinliyorum ama birilerinin çanağına su taşıyorsunuz. Kimin çanağına su taşıdığınızı ben biliyorum ama siz bilmiyorsunuz. İyi niyetli olabilirsiniz ama bir hatırlatmada bulunayım, operasyona gelmeyin. Birileri kurumlarımız üzerinden yeni bir operasyon yapmak istiyor. Buna gelmeyin" diye konuştu.

Öztunç ise "İddialar var, sizin de bunu cevaplama şansınız olabilir. Gerçekten 'İçişleri Bakanlığında hiçbir cemaat, tarikat artık yok, olmayacak.' diyebiliyorsanız ne mutlu size. Bunun için inanın bir milletvekili olarak sizin kadar mutlu olurum" dedi.

MENZİL TARİKATI GÜÇLENİYOR

Öte yandan AKP'nin özellikle 15 Temmuz sonrası destek verdiği tarikat haline gelen ve Sağlık Bakanlığı'nı kontrol altına aldığı haberleriyle gündeme gelen Menzil tarikatının emniyette önemli güç elde etmeye başladığı, atama ve terfileri belirlemeye başladığı öne sürülmüştü. Birinci sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi ile polis okullarına yapılan müdür atamalarında Menzil tarikatının referanslarının etkili olduğu bir süredir konuşuluyordu.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya’nın görevden alınıp yerine Mehmet Aktaş’ın gelmesi sonrasına gerçekleştirilen bir dizi terfi ve atamaya ilişkin dikkat çeken iddialar gündeme gelmiş, Tolga Şardan, t24'te yayımlanan yazısında, "123 kişiden oluşan birinci sınıf emniyet müdürleri terfisi ile 20’ye yakın polis okulu müdürünün değiştirilmesiyle ilgili kararname İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasında çıktı. Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle gündemde yer bulamayan bu iki işlemle ilgili emniyet kulislerinde çok çarpıcı iddialar konuşulmaya başlandı" diye yazmıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, müdürlük içindeki tarikat yapılanmalarını anlatan ve Menzil örgütlenmesine dikkat çeken gazeteci Tolga Şardan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.