Rabia Naz’ın ölümünü araştıracak komisyon yönetimi AKP’de

Giresun’un Eynesil ilçesinde 11 yaşındaki Rabia Naz’ın şüpheli ölümünü araştırmak üzere Meclis’te kurulan komisyon görev dağılımını yaptı. Komisyon başkan, başkanvekili ve sözcüsü AKP’li vekillerden oluştu.

Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli biçimde ölen 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan ile benzer şüpheli çocuk ölümlerini araştırmak üzere kurulan TBMM Araştırma Komisyonu bugün ilk kez toplanarak görev dağılımı yaptı.

Toplantıda yapılan seçimle AKP Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu Komisyon Başkanı, AKP Bursa Milletvekili Osman Mesten Başkanvekili, AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz sözcü ve Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir de katip üye oldu.

Komisyon üyeleri ise şu isimlerden oluşuyor: AKP’den Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, CHP'den Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Giresun Milletvekili Necati Tığlı ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, MHP'den Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, HDP'den Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, İYİP’ten İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu.

Komisyon, çalışmalarına 31 Ekim'de toplanarak devam edecek.

Rabia Naz Vatan 12 Nisan 2018'de evinin önünde yaralı halde bulunduktan sonra hastanede yaşamını yitirmişti. Dönemin AKP’li Eynesil Belediye Başkanının yeğeninin Rabia Naz’a arabayla çarptığı ve dönemin Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli başta olmak üzere AKP’li yetkililerin olayın üstünün örttükleri iddia edilmişti.

