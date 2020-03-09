Osman Kavala hakkında 'casusluk' suçlamasıyla tutuklama

Gezi davasında beraat ettikten sonra 15 Temmuz soruşturması gerekçesiyle yeniden tutuklanan Osman Kavala, 'casusluk' suçlamasıyla mahkemede ifade verdi. Kavala hakkında tutuklama kararı çıktı.

Gezi davasında beraat ettikten sonra tahliyesi beklenirken 15 Temmuz soruşturması kapsamında yeniden tutuklanan Osman Kavala hakkında bu kez "casusluk" suçlamasıyla tutuklama kararı verildi.

Kavala, TCK 328. madde uyarınca “casusluk” suçlaması yöneltilerek açılan soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle sevk edildiği İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki duruşmaya SEGBİS üzerinden katılarak ifade verdi.

2 YILLIK AZAMİ TUTUKLULUK SÜRESİ DOLMUŞTU

Türk Ceza Hukuku Derneği Başkan Yardımcısı Kazım Yiğit Akalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Osman Kavala bilindiği üzere darbe suçlaması ile tekrar tutuklanmış ancak, soruşturma aşamasındaki 2 yıllık azami tutukluluk süresi dolmuştu. Şimdi casusluk suçlaması ile yani başka suçtan tutuklamaya sevk edildi ve sorgu şu an devam ediyor" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde ''anayasal düzeni bozmaya teşebbüs'' suçundan tutuklu bulunan ayrıca ''siyasal veya askeri casusluk" iddiasıyla mahkemeye sevk edilen Osman Kavala'nın işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, Kavala'nın ''siyasal veya askeri casusluk" tutuklanmasına karar verdi.

AİHM SÜRESİ BU GECE BİTİYORDU

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) hükümete Kavala ile ilgili ek savunma için verdiği sürenin bugün sona ereceği ve hükümetten ise AİHM’e verilmiş herhangi bir ek savunma olmadığı öğrenildi. Kavala’nın AİHM’in önceki suçlama ve tutuklamadan dolayı derhal tahliye edilmesi gerektiği şeklindeki kararının da bu gece yarısı itibariyle kesinleşeceği belirtilirken, Kavala'nın bir başka suçtan tutuklanması dikkat çekti.