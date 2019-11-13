ORC Araştırma AKP'nin oy oranını açıkladı

31 Mart yerel seçimlerinde birçok yerde AKP'yi önde gösteren ancak yanılan ORC Araştırma, 'Kasım 2019 Gündem Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı.
"Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna ankete katılanların yüzde 32,7'si AKP, yüzde 25,9'u ise CHP yanıtı verdi.
MHP'nin 15,4 oy oranında olduğu anket sonucuna göre HDP yüzde 8,5, İYİP ise yüzde 3,5 oya sahip.
Anketten bazı sonuçlar şöyle:
ORC-Kasım 2019 Gündem Araştırması
Hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, işsizlik gibi sorunların
biri yada birkaçından etkileniyor musunuz? pic.twitter.com/mfvIjJwwMf
— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) November 13, 2019
ORC-Kasım 2019 Gündem Araştırması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güveniyor musunuz? pic.twitter.com/yQjwkU28un
— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) November 13, 2019
ORC-Kasım 2019 Gündem Araştırması
Yargıya güveniyor musunuz?
Güvenmiyorum %68,0 pic.twitter.com/Ktee84D54O
— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) November 13, 2019