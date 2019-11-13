ORC Araştırma AKP'nin oy oranını açıkladı

AKP'ye yakınlığıyla bilinen ORC Araştırma'nın, 'Kasım 2019 Gündem Araştırması'nın sonucuna göre, AKP'nin oy oranı yüzde 32,7. Araştırmaya göre yargıya güvenenlerin oranı sadece yüzde 11.

31 Mart yerel seçimlerinde birçok yerde AKP'yi önde gösteren ancak yanılan ORC Araştırma, 'Kasım 2019 Gündem Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı.

"Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna ankete katılanların yüzde 32,7'si AKP, yüzde 25,9'u ise CHP yanıtı verdi.

MHP'nin 15,4 oy oranında olduğu anket sonucuna göre HDP yüzde 8,5, İYİP ise yüzde 3,5 oya sahip.

Anketten bazı sonuçlar şöyle:

ORC-Kasım 2019 Gündem Araştırması

Hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, işsizlik gibi sorunların

biri yada birkaçından etkileniyor musunuz? pic.twitter.com/mfvIjJwwMf — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) November 13, 2019

ORC-Kasım 2019 Gündem Araştırması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güveniyor musunuz? pic.twitter.com/yQjwkU28un — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) November 13, 2019