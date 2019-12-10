Okulda fenalaşan 7 yaşındaki öğrenci yaşamını yitirdi

Ankara'da okulda rahatsızlanan 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal yaşamını yitirdi. Köksal'ın, nefes borusuna kaçan bir yiyecek ya da hazır gıda ambalajı parçası nedeniyle yaşamını yitirdiği şüphesi üzerinde durulurken, Milli Eğitim Bakanlığı olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.