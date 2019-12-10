Okulda fenalaşan 7 yaşındaki öğrenci yaşamını yitirdi

Ankara Keçiören'de bulunan Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal, sınıfta rahatsızlandı.
7 yaşındaki ilkokul öğrencisi hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Köksal'ın, nefes borusuna kaçan bir yiyecek ya da hazır gıda ambalajı parçası nedeniyle yaşamını yitirdiği şüphesi üzerine durulduğu öğrenildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirilerek olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.
Cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldıran Mert Yağız Köksal'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.