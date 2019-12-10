Okulda fenalaşan 7 yaşındaki öğrenci yaşamını yitirdi

Ankara'da okulda rahatsızlanan 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal yaşamını yitirdi. Köksal'ın, nefes borusuna kaçan bir yiyecek ya da hazır gıda ambalajı parçası nedeniyle yaşamını yitirdiği şüphesi üzerinde durulurken, Milli Eğitim Bakanlığı olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.
Salı, 10 Aralık 2019 16:49

Ankara Keçiören'de bulunan Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal, sınıfta rahatsızlandı.

7 yaşındaki ilkokul öğrencisi hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Köksal'ın, nefes borusuna kaçan bir yiyecek ya da hazır gıda ambalajı parçası nedeniyle yaşamını yitirdiği şüphesi üzerine durulduğu öğrenildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirilerek olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldıran Mert Yağız Köksal'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

 