141 öğrenci hastanelik oldu

Sakarya'da özel bir okulda eğitim gören 141 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu.

Sakarya'da özel bir okulda okuyan çok sayıda öğrenci zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle yemek ve su numuneleri alınırken, okul yönetimi velilere bilgilendirme mesajı gönderdi.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, sabaha kadar farklı hastanelere müracaatlar olduğunu belirterek, "Durumu ağır olan öğrencimiz yok. Şu anda en son bilgi gözetim altında altında 26 öğrencimiz var. Diğerleri evlerine gönderildi. Sabaha kadar da 141 öğrenci müracaat etmiş oldu ama durumu ağır olan yok. Gerekli incelemeler hem yemek hem de su numunesi alınarak başlatıldı" dedi.

Öğrencilerin kusma ve karın ağrısı şikayetleri nedeniyle hastaneye başvuruda bulunduğu bilgisini veren Nayir, kesin sonucun numunelerin değerlendirilmesinden sonra belli olacağını dile getirdi.