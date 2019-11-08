Avcılar'da okul bahçesinde ölüm

Avcılar’da 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'nun servis aracının altında kalarak yaşamını yitirdiği Mehmetçik İlkokulu'nda bugün birçok öğrenci derse gelmedi.

Avcılar'da 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu, okul bahçesinde servis aracının altında kalarak yaşamını yitirdi.

Servis aracının altında kalarak yaşamını yitiren Eylül Mirzaoğlu'nun okulu Mehmetçik İlkokulu'nda bugün birçok öğrenci derse gelmedi.

Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde dün servis aracı şoförü Hüseyin Y. manevra yaptığı sırada 2. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarpmış ve ağır yaralanan küçük çocuk hastanede yaşamını yitirmişti. Kaza nedeniyle dün okula 1 gün ara verilirken bugün de birçok öğrenci okula gelmedi. Bazı sınıflara çok az sayıda öğrencinin gelmesi nedeniyle ders yapılmazken veliler okula getirdikleri çocuklarıyla birlikte evlerine geri döndü.

'TEK İSTEĞİMİZ GİRİŞ ÇIKIŞLARDA TRAFİĞE KAPATILSIN'

3. sınıfa giden çocuğunu ders yapılmadığı için okula almaya gelen Şafak Akgül isimli bir veli, "Dün akşam yarın okullar var demişlerdi. Sonradan öğretmen haber verdi az öğrenci olduğu için ders yok diye. Çocuğumu almaya geldim. Bizim sınıfımızda bir tek benim kızım vardı. Biz de tedirgin olduk bizim tek istediğimiz okul giriş çıkış saatlerinde araç gidip gelmesin. Tek isteğimiz bu. Öğrenci çıkış saatlerinde kapatılsın sonra açılsın" diye konuştu.