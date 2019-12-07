Giresun'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 84 öğrenci taburcu edildi

Giresun'un Espiye ilçesinde dün öğle yemeği yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 84 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Ericek köyünde 84 öğrenci, dün okulda yedikleri öğle yemeğinden sonra şiddetli karın ağrısı ve mide bulantısı şikâyeti ile okul yönetimine başvurdu.

Gıda zehirlenmesi teşhisiyle ambulanslarla Espiye Devlet Hastanesi ve Giresun Üniversitesi A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 84 öğrenci tedavi altına alındı.

Öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yemekten alınan numunelerde incelemeler sürerken, olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturmanın da sürdüğü belirtildi.