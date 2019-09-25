Merkez Bankası Başkanı'ndan 'faiz indirimi' açıklaması

TCMB Başkanı Murat Uysal, 'Faiz indirimlerinin ardından kredi büyüme oranında canlanma oldu. Önümüzdeki dönemde kredi piyasasındaki canlanma daha belirgin hale gelecek' dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Ankara Sanayi Odası eylül ayı meclis toplantısına katıldı.

Burada bir konuşma yapan Uysal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İktisadi faaliyet ikinci çeyrekten itibaren dengelenme sürecine girdi. Toparlanma ve dengelenme yılın ikinci yarısında da devam ediyor. Enflasyondaki iyileşme önümüzdeki dönemde de sürecek

Önümüzdeki dönemde risk primi ve finansal oynaklıkların azalacağını, iktisadi faaliyetteki toparlanmanın süreceğini öngörüyoruz.

Parasal sıkılığın düzeyini enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleyeceğiz.

Faiz indirimlerinin ardından kredi büyüme oranında canlanma oldu. Önümüzdeki dönemde kredi piyasasındaki canlanma daha belirgin hale gelecek.

Para politikasındaki hareket alanının önemli bir kısmını önden yüklemeli olarak kullandık.