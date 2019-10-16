Kuran kursu haberimizin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Gaziantep'teki Hoşgör Fatih Kuran Kursu'nda çocuklara dayak atılmasını haberleştirilmemizin ardından CİMER'e şikayette bulunuldu. CİMER'den 'Söz konusu haberle ilgili Valiliğimiz tarafından soruşturma başlatılmıştır' denildi.

Gaziantep Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde Hoşgör Fatih Kuran Kursu'nda yaşanan olayla ilgili, "Kuran kursunda dayak" haberimizin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayette bulunuldu.

CİMER'e, "Söz konusu haber hakkında gerekli incelemenin yapılmasını ve konuyla ilgili tarafıma bilgi verilmesini talep ediyorum" denilirken, verilen yanıtta, Valilik tarafından yapılan açıklamada, konuyla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

CİMER'e yapılan şikayet ve verilen yanıt şöyle:

Gaziantep Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde bir okurumuzun ulaştırdığı görüntülerde, Hoşgör Fatih Kuran Kursu'nda gece saatlerinde, ortaokul yaşlarında olduğu tahmin edilebilecek bir çocuk bir yetişkin tarafından tartaklanıyor. Bu sırada üst katta başka bir odada bulunan bir çocuğun da seslerden irkilerek pencereye geldiği görülüyor.