İYİP'li Aytun Çıray'dan CHP'ye harekat tepkisi: İttifak sabote ediliyor

İYİP Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun 'Hükümetin bilmesi gerekiyor; bu haksız bir savaştır ve Kürtlere karşı yapılan bir savaştır' sözlerine tepki göstererek, 'Millet İttifakı da sabote edilmek isteniyor' dedi.

İYİP Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun “Hükümetin bilmesi gerekiyor; bu haksız bir savaştır ve Kürtlere karşı yapılan bir savaştır” sözlerine tepki gösterdi.

Çıray, sosyal medya hesabından “Tanrıkulu bu bölücü söylemiyle sorumsuzluk etmiştir. Şiddetle reddediyoruz. Millet İttifakı da sabote edilmek isteniyor. Erdoğan'ın dış politikalarına karşı çıkmakla, milli güvenliğimizin gereğini yapmak ayrı şeylerdir. O nedenle Millet İttifakı olarak tezkereye evet, dedik” mesajını paylaştı.