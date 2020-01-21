İstanbul'da kadına bıçaklı saldırı

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, yolda yürüyen genç kadını apartmana kadar takip edip bıçakladıktan sonra gasp ederek kaçtı.

İstanbul Esenyurt'ta, dün saat 21.00 sıralarında bir kişi genç bir kadını bıçakladıktan sonra gasp ederek kaçtı.

İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi, yolda yürüyen Nesrin A.’yı (25) bir süre takip etti. Apartmana giren Nesrin A.’yı sırtından bıçaklayarak cep telefonu ile cüzdanını gasp eden kişi kaçtı.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından Nesrin A.’yı, ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Mahalle sakini, “Yukarıdaydık ses geldi, aşağı indik. Baktım kadın burada bağırıyor, kanlar içinde yatıyor. Galiba bir şahıs bıçaklayıp kaçmış, cüzdanı ile telefonunu alıp kaçmış. Polise ve ambulansa haber verdik. Kendisi Suriyeli. İşten eve geliyordu, galiba onu takip ediyordu” dedi.