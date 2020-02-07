İBB yöneticisi hakkında soruşturma: İfadesi alınacak

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK eğitiminde yaptığı konuşma gerekçesiyle 'şüpheli' sıfatıyla ifadesinin alınacağı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İSMEK'in çalışanlarına "aşağılayıcı" ve "ayrımcı" ifadeler kullandığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin "şüpheli" sıfatıyla ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan soruşturma yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 kadının "mağdur" olarak ifadesine başvurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının müdahillik talebi bulunduğu soruşturmada, eski İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Ali Koca'nın tanık olarak bilgisine başvuruldu.

Meltem Şişli, AKP medyası tarafından hedef gösterilince soruşturma kararı gelmişti.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan bir gazetecinin "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli'nin İSMEK'teki kadın çalışanlara yönelik sözleri infial yarattı. Büyükşehir Belediye Bakanı Ekrem İmamoğlu, bir inceleme başlattığını duyurdu. Siz ne diyorsunuz bu konuda?" sorusu üzerine, "Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına cevap verecek kadar derece kaybına uğramadım. Hele hele bir bayana yapılan sataşmaya en güzel cevabı sizin vermeniz lazım" yanıtını vermişti.

NE OLMUŞTU?

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin 14 İSMEK bölge sorumlusu ile yaptığı toplantıda kullandığı iddia edilen sözler nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştu.

Savcılığa başvuran bölge sorumluları "hakaret, dini değerleri aşağılama” ve “görevi kötüye kullanma” iddialarıyla Şişli'nin cezalandırılmasını talep etmişti.

İ.Ö verdiği ifadede şu iddiada bulundu:,“Bekar olan arkadaşların el kaldırmasını istedi. Arkadaşlar da el kaldırdı. ‘Bayağı bekar varmış. İtfaiyedeki arkadaşlarla buluşturalım kaynaştıralım. Bir gece düzenleyelim’ dedi. Hepimiz çok utandık. Devamında İSMEK Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Ali Bey’i kastederek, ‘En şanslı müdür bu müdür. Bu kadar kadınla çalışıyor’ dedi”

ŞİŞLİ YANIT VERDİ

Meltem Şişli, hakkındaki iddialara ilişkin İBB Başkanlık makamına yaptığı başvuru dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

"31 Ocak 2020 tarihli Yeni Şafak Gazetesi'nde sonrasında bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yayını yapılan; şahsım ve kurumsal görevimi hedef alan, 19 Ağustos 2019 tarihinde İSMEK'deki kadın bölge sorumluları ile yapılan bir toplantıda, çalışanlara yönelik, hakaretlerde bulunduğum; onların inançlarına yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandığım; ayrıca sosyal durumları, yaşam tarzları ve medeni halleri üzerinden aşağılayıcı ve alaycı tavırlarda bulunduğum; çalışanlara mobing uyguladığım şeklinde iddialar yer almıştır.

Şahsım yanında; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal kimliğini de hedef alan, yukarıda açıklamaktan dahi üzüntü duyduğum iddialara ilişkin olarak, hesap verme sorumluluğumun hukuk önündeki tüm haklarımın korunması ve gerekli hukuki adımların atılmasına yönelik olarak, tüm iddialar bakamından, gerçeklerin tüm yönleriyle açığa çıkarılabilmesi, masumiyetimin tespit ve tescili için inceleme yapılması talebinde bulunuyorum."