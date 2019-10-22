HDP kayyum protestosu için 3 gün Meclis çalışmasına katılmayacak

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, kayyum ve gözaltıları protesto etmek için üç gün TBMM çalışmalarına katılamayacaklarını açıkladı.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

'300'ÜN ÜZERİNDE SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ'

Temelli, "Savaşa hayır. Kuzeydoğu Suriye savaşına bir an önce son verilmelidir. Rojava'dan atılan tek bir taş bile yokken şimdiden 300'ün üzerinde sivil yaşamını yitirdi. 300 bin insan yerinden, yurdundan göç etmek zorunda kaldı" dedi.

'EN KÖTÜ ATEŞKES SAVAŞTAN İYİDİR'

Suriye'de siyasi çözümün önünün bir an önce açılması gerektiğini söyleyen Temelli, şöyle devam etti:

"En kötü ateşkes savaştan iyidir. Ateşkesin bitmesine saatler kaldı. Cumhurbaşkanı Soçi'ye uçuyor. Adeta savaş sürsün diye yeni yeni uydurma tezlerini uçağa binmeden bir kez daha dinledik. Biz diyoruz ki ateşkes sürsün ama bu sürecin sonunda Türkiye mutlaka rasyonel diplomasiye geri dönsün. Bütün dünyanın gözü önünde bir ateşkes imzalıyorlar. O metin aslında Türkiye'nin bugüne kadar izlemiş olduğu yanlış hatta suç içeren politikalarının teşhiridir. O ateşkesi dünyanın gözü önünde imzalıyorlar, sonra çıkıp 'ateşkes değil' diyorlar. Ne diyeceğiz? 'Ara verdik' diyorlar. Bu kadar laubali, ciddiyetsiz, zevzek bir dış politika olur mu? Ateşkes imzaladınız çünkü önünüze yolsuzluk, Halkbank dosyaları, aile serveti konuldu."

KAYYUM TEPKİSİ

HDP'li belediyelere kayyum atanmasını eleştiren Temelli, "Bugün de yeni kayyumlar atandı. Kayyum bir anayasal suçtur. Bu anayasal suçtan bir an önce vazgeçilmesini ve tüm belediye eş başkanlarımızın göreve iade edilmesini istiyoruz" dedi.

Meclis'te halkın iradesi yerine kayyumlara sahip çıkıldığını belirten Temelli, "Meclis'teki tüm milletvekillerini uyarıyoruz; hangi partiden olursanız olun unutmayın, halkların temsilcilerisiniz. Öncelikle halkın, halkların iradesine sahip çıkacaksınız. Nerede bir mağdur, mazlum varsa önce onun hakkını savunacaksınız. Bunu yapmadığınız sürece ne halkın temsilcisi ne de milletvekili olabilirsiniz. O yüzden de 3 gün boyunca Meclis çalışmalarına katılmayacağız. Bu tavrı protesto edeceğiz. Bütün milletvekillerini uyaracağız, yüzleşmeye davet edeceğiz. Üç gün boyunca orada olmayacağız ama dönüp HDP sıralarına baktığınızda biz olmasak da orada halkın iradesini göreceksiniz. Orada Kürt halkının demokrasi ve barış mücadelesini göreceksiniz, kayyumlara, savaşa karşı yükselen bir iradeyi göreceksiniz. İşte yüzleşmeniz gereken budur. Bizler Diyarbakır'da olacağız. Orada Selçuk Mızraklı, Ahmet Türk, Bedia Özgökçe olacağız. Hep beraber bu halkın iradesine sahip çıkacağız. O kayyumlar, belediye binalarında kendilerini tutsak etsinler, biz halkımızla birlikte sokaklarda olacağız" diye konuştu.