Feyzioğlu'ndan Süleymani suikastına ‘Barış Pınarı’ yorumu

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, ABD’nin İran Kudüs Gücü Komutanı Süleymani’yi füzeyle vurarak öldürmesi üzerine konuştu. Feyzioğlu, suikast üzerine fazla yorum yapmazken konuyu ‘Barış Pınarı’ harekatına bağladı.
soL - Haber Merkezi
Cuma, 03 Ocak 2020 16:32

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, ABD’nin İran Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Habi Şabi komutanlarından Ebu Mehdi el-Mühendis’i öldürmesi üzerine konuştu.

Feyzioğlu, “Türkiye’ye sağduyu, bilgelik ve sahip olduğu engin tecrübe ile diplomasi alanında eskisinden de büyük görevler düşmektedir” yorumunda bulundu.

Feyzioğlu konuyu şu cümlelerle açıkladı:

ABD’nin, İran Devrim Muhafızları’nın silahlı kolu olan Kudüs Gücü’nün efsanevi komutanı Kasım Süleymani’yi Irak’ta füze ile öldürmesi Ortadoğu’yu daha da karıştıracaktır. Bu, Türkiye’yi çok yakından ilgilendirmektedir. Ortadoğu’da dengeleri korumak, barış isteyen herkes için artık daha zordur. Bizim açımızdan en önemli konu; Barış Pınarı Harekatı’nda elde ettiğimiz askeri ve diplomatik başarının Cenevre’de hazırlanmakta olan Suriye Anayasası’nda da korunması olmalıdır.