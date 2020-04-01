Diyanet Erdoğan'ın kampanyasına destek fetvası verdi

Diyanet'ten yapılan açıklamada, 'Zekatların bu günlerde ulusal düzeyde başlatılan dayanışma kampanyaları vasıtasıyla toplanıp hak sahiplerine ulaştırılması caizdir' denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara IBAN atarak duyurduğu "bağış kampanyası" hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "Zekatların bu günlerde ulusal düzeyde başlatılan dayanışma kampanyaları vasıtasıyla toplanıp hak sahiplerine ulaştırılması caizdir" denildi.

TKP'nin Sesi'nde bugün, Erdoğan'ın 'yardım kampanyası' masaya yatırılmış ve programda, "Türkiye halkının sorunları çözmek için toplumdaki gerçek bir kutuplaşmayı açığa çıkartmaktan başka bir şansı yok. Patronla emekçi, mülk sahibi ile mülksüz, zenginle yoksul arasındaki karşıtlığı açığa çıkartmak zorundayız" denilmişti.

