TKP'den 'IBAN' yanıtı: Ülkenin tüm kaynakları halka!

TKP'nin Sesi'nde bugün, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yardım kampanyası' masaya yatırıldı. Programda, 'Türkiye halkının sorunları çözmek için toplumdaki gerçek bir kutuplaşmayı açığa çıkartmaktan başka bir şansı yok. Patronla emekçi, mülk sahibi ile mülksüz, zenginle yoksul arasındaki karşıtlığı açığa çıkartmak zorundayız' denildi.

TKP'nin Sesi'nde bugün, AKP'nin "yardım kampanyası" masaya yatırıldı.

AKP'nin yardım kampanyasıyla zenginlerin partisi olduğunu itiraf ettiğine dikkat çekilen programda, "Türkiye Cumhuriyeti devleti o akşam en yetkili ağzından ekonomik krizin daha da derinleşeceğini itiraf etti. Daha fazla insanın işini kaybedeceğini, daha fazla ailenin yoksullaşacağını, yaşam koşullarının herkes için zorlaşacağını…" denildi.

Tüm bunları kabul eden iktidarın, bu tabloyla başa çıkamayacağını da söylemiş olduğuna değinilen programda, bu tablodan çıkışa da işaret edildi.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için: