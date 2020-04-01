TKP'den 'IBAN' yanıtı: Ülkenin tüm kaynakları halka!

TKP'nin Sesi'nde bugün, AKP'nin "yardım kampanyası" masaya yatırıldı.
AKP'nin yardım kampanyasıyla zenginlerin partisi olduğunu itiraf ettiğine dikkat çekilen programda, "Türkiye Cumhuriyeti devleti o akşam en yetkili ağzından ekonomik krizin daha da derinleşeceğini itiraf etti. Daha fazla insanın işini kaybedeceğini, daha fazla ailenin yoksullaşacağını, yaşam koşullarının herkes için zorlaşacağını…" denildi.
Tüm bunları kabul eden iktidarın, bu tabloyla başa çıkamayacağını da söylemiş olduğuna değinilen programda, bu tablodan çıkışa da işaret edildi.
TKP'nin Sesi'ni dinlemek için:
TKP’nin Sesi’nde Günün Yorumu yayında: Bütün kaynaklar halka!
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— TKP (@tkpninsesi) April 1, 2020