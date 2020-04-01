AKP'li belediyelerde yardım kampanyası sürüyor

AKP'li bazı belediyeler İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ve Bakan Soylu'nun açıklamalarına rağmen yardım kampanyası düzenlemeye devam ediyor. Bu durum genelgenin muhalefet ve iktidar partisi belediyeleri için çifte standartla uygulandığı eleştirilerine neden oluyor.

AKP'li Gaziantep Şahinbey Belediyesi, "yardıma ihtiyacı olan vatandaşların taleplerini karşılamak üzere" çağrı merkezi sistemi kurdu. Belediyenin verdiği bilgiye göre internet sitesindeki talep formunun doldurulmasının ardından değerlendirmeler sonucunda ailelerin talepleri adreslerine ulaştırılıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu konuyla ilgili, "Bu süreçte vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Daha önce 93.750 vatandaşa sosyal marketimiz aracılıyla yardımda bulunduk. Sosyal marketimiz aracılığıyla yaptığımız yardımlar devam ediyor. Şimdi ise gıda paketi yardımı yapıyoruz. Ekiplerimiz yeni kurmuş olduğumuz Call Center (çağrı merkezi)’ni arayan ve Şahinbey Belediyemizin internet sitesindeki talep formunu dolduran vatandaşlarımız yapılan incelemeler ve değerlendirmeler sonunda, ekiplerimiz en kısa sürede ulaşarak ihtiyaçlarına cevap veriyorlar” diye konuştu.

AKP'li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay da koronavirüsle mücadele kapsamında, su fiyatlarında indirim yapılacağını, bu süreçte işsiz kalanlardan 2 ay su faturası alınmayacağını, evsizlerin de otellere yerleştirileceğini söyledi. Altay ayrıca ekonomik sıkıntı yaşayanlar için "Konya için iyilik vakti" isimli bir yardım kampanyası başlattıklarını duyurarak, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak isteyenlerin belediyenin internet adresinden başvuru yapabileceğini belirtti.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgenin ardından CHP'li İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yardım topladığı hesaplara bloke konmuş, Bakan Süleyman Soylu, belediyelerin bağış hesaplarına bloke konulmasının ardından "Devlet, vali izin vermeden banka numaraları açıklayıp 'Ben yardım topluyorum' derseniz başka devlet, yeni hükümet oluşturmak istiyorsunuz" açıklamasında bulunmuştu.