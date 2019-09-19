Dişhekimine bıçaklı saldırı

Bursa'da Hamdi Gören adlı dişhekimi, tedavi sırasında hastasının bıçaklı saldırısına uğradı.

Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde görevli dişhekimi Hamdi Gören, hastaneye dişini çektirmek için gelen biri tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Olaya ilişkin açıklamada bulunan Türk Dişhekimleri Birliği, "Dişinin çekilmesi için Gören tarafından lokal anestezisi yapılan M.D.'nin, bu işlemin bir defa daha uygulanmasını istemesi ve hekimin bunu reddetmesi üzerine M.D., yanında taşıdığı bıçakla Dişhekimi Hamdi Gören'i göğsünün koltuk altı kısmından yaraladı. Olay sonrası Şüpheli M.D. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı" bilgisini paylaştı.

Açıklamada Türk Dişhekimleri Birliği'nin bugün saat 12.00'de eşgüdümlü olarak tüm Odalarda basın açıklaması yapacağı belirtildi.