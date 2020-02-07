Çavuşoğlu: Rusya'dan bir heyet yarın Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu ve Rusya'dan bir heyetin yarın Türkiye'ye geleceğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib sürecine ilişkin "Rusya'dan bir heyet yarın Türkiye'ye geliyor. İhtiyaç olursa liderler düzeyinde görüşülecek" açıklamasında bulundu.
Çavuşoğlu'nun açıklamasında başlıklar şöyle:
- İdlib'deki durum vehametini koruyor, rejimin saldırıları yüzünden birçok insan evini terk etti.
- Rejim bizim askerlerimize de saldırdı. 8şehidimiz oldu. Karşılığını verdik bu konudaki kararlılığımızı Rusya'ya da ilettik.
- Rejimin garantörü olan Rusya'yla bu süreci tekrar değerlendiriyoruz. Askerlerimiz her gün Rus muhattaplarıyla görüşüyorlar.
- Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin ile görüşmesinin sonunda heyetlerin buluşması konusunda hemfikir oldular.
- Rusya'dan bir heyet yarın Türkiye'ye geliyor. İhtiyaç olursa liderler düzeyinde görüşülecek.
- Rejimin İdlib'e saldırılarını yarın gelecek heyetle görüşeceğiz.
- Terörle mücadeledi iki yüzlülüğü biz anlatmaktan yorulduk. Bazı Avrupa Birliği ülkeleri ise yorulmadı. Bir terör örgütünün kırmızı bültenle aranan insanlarının AP'de ağlanmasını neyle izah edeceğiz. Geçmişte de buna benzer toplantılar yapmışlardı biz tepki gösterdik.
- Bu sefer bu isimleri listede göstermediler. Arkadaşlarımız Remzi Kartal'ın da aralarında bulunduğu teröröristlerin salonda bulunduğunu tespit etti. Bu politikalar AB'ye güveni sarsıyor.