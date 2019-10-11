AB Konseyi Başkanı Tusk: Erdoğan'ın şantajını kabul etmeyeceğiz

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Erdoğan'ın dünkü konuşmasına yanıt vererek, 'Sığınmacıların silah haline getirilmesi ve bize şantaj için kullanılmasını hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz' dedi.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü konuşmasına yanıt verdi.

Tusk, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Türkiye, eylemlerinin bir başka insani felakete yol açması ihtimalinin temel endişemiz olduğunu anlamalı. Ve sığınmacıların silah haline getirilmesini ve bize karşı şantaj yapmak için kullanılmasını da hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü tehditleri tümüyle uygunsuzdu" dedi.

Turkey must understand that our main concern is that their actions may lead to another humanitarian catastrophe. And we will never accept that refugees are weaponised and used to blackmail us. President Erdogan’s threats of yesterday are totally out of place. — Donald Tusk (@eucopresident) October 11, 2019

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