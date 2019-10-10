Erdoğan'dan harekat yanıtı: Siz şöyle kenarda durun biz yolumuza devam ediyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye harekatına yönelik tepkilere ilişkin, 'PKK'nın YPG'nin işgalini görmeyenler şu an bizim attığımız adıma laf ediyorlar. Siz şöyle kenarda durun biz yolumuza devam ediyoruz' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İl Başkanları Toplantısı'ndan açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından başlıklar şöyle:

Partimiz şahısların partisi değildir partimiz milletimizin partisidir. Bundan 107 yıl önce Balkan savaşı başladığında kadar meşguldukki 168 bin metre kare vatan toprağını kaybettik.

Türkiye, bölgesinde ve dünyada etkili bir konuma yükseldi. Tabi bu süreçte pek çok engeli aşmak mecburiyetinde kaldık. Attığımız her adımda engellerle karşılaştık. Her senaryonun amacı Türkiye'yi yeniden kendi içine kapatmaktı. Biz bu tuzağa düşmeyerek içerde nelerle uğraşırsak uğraşalım hedeflerimizden asla şaşmadık.

Her saldırının gerisinde bu gaye vardı. İçerde başarılı olamayınca sınır boyunca dizayn ettikleri yeni tehditlerle karşımıza çıktılar. DEAŞ diye bir örgütü kullanarak bölgeyi ve ülkemizi kana ve ateşe boğmaya çalıştılar. Demokrasimize ve bağımsızlığımıza saldıran terör örgütüne karşı yürüttüğümüz mücadelede bizi yalnız bıraktılar. Ekonomiyi de silah gibi kullanmaktan geri kalmadılar. Türkiye'nin dizleri üzerine çökeceğini sandılar ama hamd olsun başaramadılar.

'AMACIMIZ SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE KATKI'

Son 4 yılda sınırlarımız içinde 7500 sınırlarımızın dışında 8500 olmak üzere toplam 16 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Terör örgütünün merkezi yapılanmasını Kuzey Irak'ta adeta hapsettik. Fırat'ın doğusunda Allah'ın yardımı ve güvenlik güçlerimiz sayesinde başarıya ulaştıracağımız Barış Pınarı Harekatı'nı başlattık. Türkiye'nin yaptığı diğer operasyonlar gibi Barış Pınarı'nın amacı Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine katkıda bulunmaktır.

'SİZ ŞÖYLE KENARDA DURUN, BİZ YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ'

PKK'nın YPG'nin işgalini görmeyenler şu an bizim attığımız adıma laf ediyorlar. Siz şöyle kenarda durun biz yolumuza devam ediyoruz. DEAŞ'a karşı verdiğimiz mücadeleyi konuşanların hangisi verdi. Bunlar kendi ülkelerinden Suriye'ye DEAŞ'ı ihraç ettiler. Fransa'dan, Almanya'dan DEAŞ, Suriye'ye geldi. Biz 5500 DEAŞ'lıyı geri gönderdik.

Bize laf ediyorlar. Siz kenarda durun biz yolumuza devam ediyoruz. DEAŞ'a karşı verdiğimiz mücadeleyi bu konuşanlardan hangisi verdi. Bunlar dürüst değil unlar sadece laf üretiyorlar. Biz ise iş üretiyoruz farkımız bu. Bu harekat yönelik eleştirileri asla kabul etmiyoruz.

EY SUUDİ ARABİSTAN...

Suudi Arabistan aynaya baksın. Yemen'i bu hale kimler getirdi? Yemen şuanda ne durumda 10 binlerce insan burada ölmedi mi. Ey Suudi Arbistan sen önce bunların hesabını ver.