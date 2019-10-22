245 gün sonra gözaltında olduğu ortaya çıktı

Ankara'da 245 gün önce 'ByLock' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mustafa Yılmaz'ın bu süreç içerisinde haber alınamamasının ardından Terörle Mücadele Şubesi'nde olduğu ortaya çıktı. Yılmaz'a ailesi ve avukatı Hüseyin Aygün'le görüşmesine izin verilmediği öğrenildi.

Mustafa Yılmaz, 245 gün önce 'ByLock' kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı. Görüntü kayıtlarına göre sivil ekipler tarafından evinden kafasına çuval geçirilerek ve darp edilerek alınan ve yine sivil bir araçla götürülen Yılmaz'dan bu süreç içerisinde haber alınamadı. Yılmaz'ın dün Terörle Mücadele Şubesi'nde gözaltında olduğu ortaya çıktı.

Yılmaz'ın ailesini temsilen süreci takip eden avukat Hüseyin Aygün, Yılmaz'ın gözaltı sürecine ilişkin soL'a değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz'la birlikte 6 kişinin daha aynı şekilde gözaltına alındığını kaydeden Aygün, gözaltına alınanların bu süreçte gözaltı merkezleri yerine bilinmeyen yerlerde tutulduğunu ve sorguya çekildiğini belirtti.

Yılmaz'ın gözaltına alınmasından 20 gün sonra savcılığın soruşturmaya ilişkin takipsizlik kararı verdiğini belirten Aygün, sürecin hukuksuz ve keyfi bir şekilde ilerlediğini söyledi.

Yılmaz'ın 245 gün aradan sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde (TEM) ortaya çıktığını belirten Aygün, ailesini temsilen kendisiyle görüşmek üzere TEM'e gittiğini, ancak kendisine "Ailesini de avukatını da görmek istemiyor" denildiğini aktardı.

Olaya ilişkin "90'larda yapılan gözaltıların neredeyse aynısı" değerlendirmesinde bulunan Aygün, yaşananları tamamen hukuksuz olarak niteledi.