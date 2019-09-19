Hatay’da harem-selamlık eğitim

Hatay’ın Arsuz ilçesine bağlı Ayla-Naci Uyar Anadolu Lisesi’nde öğrencilere ve velilere açıklama yapılmaksızın sınıflar harem-selamlık sınıflara bölündü.

Hatay’ın Arsuz ilçesine bağlı Ayla-Naci Uyar Anadolu Lisesi'nde okul yönetimi öğrencilere ve velilere herhangi bir açıklama yapmaksızın sınıflar harem-selamlık sınıflara bölündü.

Karara veliler ve öğrencilerden tepki geldi. WhatsApp grupları üzerinden haberleşen veliler, öğrencilerini derse yollamayarak durumu protesto etmeyi planlıyor. Beraber büyüdükleri sınıf arkadaşlarının bir anda kendileriyle ayrı sınıflara alınmasına şaşıran öğrenciler ise okul müdürüne tepkili.

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz ismini vermek istemeyen bir veli, okul müdürünün daha önce de yöredeki okullarda görev aldığını ve yine aynı gerici zihniyetle öğrencilerin pantolonunun darlığına, kız erkek öğrencilerin yan yana yürümesine dahi karıştıklarını aktardı. Veliler bu işin ancak güçlü bir protestoyla çözülebileceğini ve diğer ebeveynlerin de birbirleriyle iletişim halinde olması gerektiğini belirtti.

Konuyla ilgili olarak görüşlerine başvurduğumuz okul müdürü ve müdür yardımcısı iddiaları yalanlayarak böyle bir şeyin gerçek olmadığını, açıklama yapmaya gerek duymadıklarını belirtti.