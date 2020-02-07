Yandaşların bağlanma sorunu: Pelikancılara yakın yandaş böyle yakındı

Yandaş yazar Melih Altınok, bugünkü yazısında ATV ve A Haber'in yaşadığı ilginç bir sorunu anlattı. Altınok'un anlattığına göre, yandaşlar felaket anlarında yandaş haber yapmak için yetkililere bağlanmaya çalıştıklarında onlardan kabul görmüyor.

AKP'nin havuz kanalları ATV ve A Haber'i "AKP'li yetkililerin" ciddiye almadığı ortaya çıktı.

Sabah yazarı Melih Altınok, durumu köşesinden itiraf ederken, Sabiha Gökçen'de yaşanan kaza sonrası yaşadıklarını aktardı.

"Atv Son Durak'ın editörleri, Yeni İstanbul Havalimanı ile ilgili soru sormak, açıklamalarını almak için yetkilileri aradılar. Ancak, atv, a haber adını duyan yetkililer yayına bağlanma gereği bile duymadılar! Tıpkı, deprem, çığ ya da herhangi bir kriz anında iktidar çevrelerinin yaptığı gibi..." diyen Altınok, "Bizler yine bağlantılar ve canlı hava trafiğini yayınlayıp bilgi kirliğinin önünü elimizden geldiğince kesmeye çalıştık tabii" iddiasında bulundu.

Duruma "isyan" eden Altonok, "Ama belli ki sırf bu yüzden... İşimizi iyi yaptığımız için, kendileri hakkında asla yalan haber yapmayacağımızı, iftiraya başvurmayacağımızı bildikleri için bizi pas geçiyorlar. Sonra da soluğu kendileri hakkında yalan haber yapmayı alışkanlık haline getiren kanallarda alıyorlar. Biz sorularımıza cevap bile alamazken, sistematik iftiralarına muhatap oldukları gazetecileri bizzat kendileri arıyorlar, ağırlıyorlar" dedi.